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Орбиту МКС подняли на 800 метров перед прибытием «Союза» 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
Орбиту МКС подняли на 800 метров перед прибытием «Союза»
Фото: Роскосмос globallookpress
Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года.
Проведена плановая коррекция орбиты Международной космической станции. Орбита увеличена 800 метров перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-17». Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Для этого двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были включены в 23:32 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Уточняется, что двигатели «Прогресса МС-14» проработали в течение 225 секунд. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года. В состав экипажа вошли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
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Наука и техника , Кэтлин Рубинс , Сергей Рыжиков , NASA
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