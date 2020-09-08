США отказались от помощи России в космосе

НАСА отказалось от покупки места на российском корабле "Союз" для доставки своего астронавта на Международную космическую станцию весной 2021 года, говорится в годовом отчете "Роскосмоса" за 2019 год.

В мае глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что рассматривается вариант приобретения места на пилотируемом корабле "Союз МС-18", стартующем в апреле 2021 года. В августе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов, однако официального подтверждения этому доселе не было.

"В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 года: в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации", — говорится в отчете, размещенном на сайте "Роскосмоса".

В декабре 2019 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА по одному месту на кораблях "Союз МС-17" со стартом в октябре 2020 года и "Союз МС-18" со стартом в апреле 2021 года.

Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей.

По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов.