В самой жаркой пустыне найден новый вид животного 

Деште-Лут — самая горячая пустыня на Земле. Температурный рекорд этого места — 80.3°C. Но помимо погодных условий, пустыня поражает и своими размерами, ее площадь может вместить целую страну, например, Швейцарию . Именно в Деште-Лут ученые обнаружили новый вид пресноводных ракообразных.

Обнаруженный организм относится к роду Phallocryptus, из которого только четыре вида ранее были известны, как жители засушливых регионов. Доктор Хоссейн Раджаи и доктор Александр В. Рудов сделали это открытие во время экспедиции, в которую они отправились, чтобы лучше понять экологию пустыни, биологическое разнообразие, геоморфологию и палеонтологию этого места.

Дальнейшие научные исследования образцов показали, что они принадлежат к новому виду. Биологи назвали его Phallocryptus Fahimii.

Доктор Раджаи рассказывает, что новый вид был обнаружен в небольшом сезонном озере в южной части пустыни. «Во время экспедиции такое необычное место всегда привлекает больше внимания, особенно если дело касается воды. Открытие ракообразных в этой жаркой и сухой среде было поистине сенсационным», — комментирует автор.

Доктор Швентнер, который в прошлом работал с подобными ракообразными из австралийских пустынь, добавляет: «Эти ракообразные способны десятилетиями выживать в высохших отложениях и вылупятся во влажный сезон. Они прекрасно приспособлены к жизни в условиях пустынь. Их способность выживать даже в пустыне Деште-Лут подчеркивает их стойкость». Ученые отмечают, что годовое количество осадков в пустыне не превышает 30 миллиметров в год, что только подчеркивает удивительную способность этого вида выживать в суровых условиях пустыни.

Почти лишенная растительности пустыня Деште-Лут все же способна питать жизнь, однако она не имеет постоянных водных биотопов. Дожди в этой местности редко могут заполнить непостоянные водоемы. Поскольку водная жизнь в Деште-Лут остается весьма ограниченной, находка ученых становится особенно ценной.