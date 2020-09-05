Facebook захватила новая городская легенда

В сети появилась продолжательница дела Момо по имени Селена Дельгадо Лопес — в социальных сетях распространяются предупреждения о том, что эта женщина по неизвестной причине находится в вашем списке друзей Facebook. Кто такая Селена Дельгадо Лопес и в чем смысл этой городской легенды — в материале «Газеты.Ru».

В Facebook появилась женщина, которая осуществляет тайную слежку за всеми пользователями, мистически оказываясь в любом списке друзей, сообщает Mashable. Ее зовут Селена Дельгадо Лопес.

Несколько дней назад в социальных сетях появились сообщения о том, что некая неизвестная никому женщина является другом всех пользователей в Facebook.

Обеспокоенные юзеры предупреждали друг друга о том, что ее необходимо немедленно заблокировать, так как она обманным путем попала в френд-лист, а ее намерения непонятны.

«Супер жутко. Наберите ее в поиске и посмотрите, есть ли она в вашем списке друзей. Она есть у всех. Проверьте немедленно, это очень страшно», — пишет пользователь @NeiceyMonet.

«Проверьте Селену Дельгадо Лопес в Facebook… Да, вы друзья… Да, я тоже не знаю почему. Заблокируйте эту жуть. Всегда пожалуйста», — предупреждает @realdeahl.

Публикации о Селене Дельгадо Лопес начались в испаноязычном сегменте Facebook, постепенно распространившись на остальную социальную сеть. Непонятно, существует ли эта женщина на самом деле. Однако известно, что несколько десятков лет назад в эфире мексиканского телеканала Canal 5 между программами транслировались сообщения о пропавших людях. Среди них была и Селена Дельгадо Лопес.

Если открыть аккаунт женщины в Facebook, то можно увидеть, что ей можно отправить личное сообщение — эта опция доступна только у тех, кто является взаимными фолловерами.

Тем не менее, ее нет в списке ваших друзей — это можно проверить по поиску внутри френд-листа. Кроме того, правила Facebook запрещают иметь свыше 5 тысяч друзей, так что Селена Дельгадо Лопес не может следить за парой миллиардов пользователей социальной сети одновременно.

Эта простая проверка не мешает фейку распространяться — у фото с аватара женщины уже свыше 17 тыс. репостов, а видео на YouTube, обещающие рассказать «всю правду» о Селене Дельгадо Лопес, набирают миллионы просмотров.

Как отмечает Mashable, подобные мифы в Facebook часто становятся вирусными, во многом благодаря запутанным настройкам приватности социальной сети и технологической неграмотности большого количества пользователей. На текущий момент нельзя установить, была ли это целенаправленная работа одного из интернет-троллей, или шутка между парой друзей, которая вышла из-под контроля, но теперь в интернете стало на одну городскую легенду больше.

В этой связи нельзя не вспомнить предыдущую подобную историю, которая быстро стала глобальной — речь идет о полуженщине-полуптице Момо. В конце 2018 года пользователи WhatsApp из Германии, Испании и ряда других стран пожаловались на странный вирус — у них в контактах появилось жуткое существо, которое ночью отправляло им снимки шокирующего содержания.

Это существо называло себя Момо и общалось с людьми с японского номера телефона. Оно выглядит как ужасающая женщина-ворона и утверждает, что погибло три года назад. Сообщалось, что Момо может отправлять странные фотографии и даже выходить на видеосвязь по ночам. При этом пользователям, получавшим сообщения от Момо, предлагалось выполнять различные экстремальные задания, связанные с риском для психики и жизни. Известно, что несколько случаев самоубийства среди подростков в разных странах мира были соотнесены полицией и СМИ с играми Момо.