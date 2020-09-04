Nvidia рассказала о новых функциях видеокарт серии RTX 30 

Компания Nvidia рассказала о том, какие новые функции и возможности появятся у её видеокарт нового поколения GeForce RTX 30. Об этом 4 сентября сообщил портал DSOGaming.

Отвечая на вопросы членов сообщества Reddit, представители производителя, в частности, сообщили, что видеокарты на базе архитектуры Ampere будут поддерживать технологию HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 гигабит в секунду, они смогут выдавать на мониторы «картинку» с разрешеним 8K и частотой обновления экрана 60 Гц.

Разработчики также сказали, что некоторые игры можно будет запускать с разрешением 4K и частотой 144 FPS (кадра в секунду), например, Doom Eternal, Forza 4, Wolfenstein Youngblood и другие. Кроме того, отвечая на вопрос о разнице производительности видеокарт на шинах PCIE 4.0 и PCIE 3.0, они отметили, что она составит лишь несколько процентов, и что гораздо большее влияние на общую производительность системы будет оказывать её центральный процессор.

Ранее Nvidia сообщила, что видеокарта GeForce RTX 3080 поступит в продажу 14 сентября 2020 года. Её рекомендованная розничная цена составит $699.