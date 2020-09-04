Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Nvidia рассказала о новых функциях видеокарт серии RTX 30 

ИА Regnum 1 час назад
Nvidia рассказала о новых функциях видеокарт серии RTX 30
Фото: nvidia.com
Компания Nvidia рассказала о том, какие новые функции и возможности появятся у её видеокарт нового поколения GeForce RTX 30. Об этом 4 сентября сообщил портал DSOGaming.
Отвечая на вопросы членов сообщества Reddit, представители производителя, в частности, сообщили, что видеокарты на базе архитектуры Ampere будут поддерживать технологию HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 гигабит в секунду, они смогут выдавать на мониторы «картинку» с разрешеним 8K и частотой обновления экрана 60 Гц.
Разработчики также сказали, что некоторые игры можно будет запускать с разрешением 4K и частотой 144 FPS (кадра в секунду), например, Doom Eternal, Forza 4, Wolfenstein Youngblood и другие. Кроме того, отвечая на вопрос о разнице производительности видеокарт на шинах PCIE 4.0 и PCIE 3.0, они отметили, что она составит лишь несколько процентов, и что гораздо большее влияние на общую производительность системы будет оказывать её центральный процессор.
Ранее Nvidia сообщила, что видеокарта GeForce RTX 3080 поступит в продажу 14 сентября 2020 года. Её рекомендованная розничная цена составит $699.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
ИА Regnum: последние новости
Аналитик: Huawei может уйти с рынка смартфонов из-за санкций США Аналитик: Huawei может уйти с рынка смартфонов из-за санкций США Геронтолог назвал основные этапы старения человека Геронтолог назвал основные этапы старения человека На Ямале обнаружен гигантский гидролакколит — взрывная воронка На Ямале обнаружен гигантский гидролакколит — взрывная воронка
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ России изучит аудиозапись об инциденте с Навальным
ФСБ России изучит аудиозапись об инциденте с Навальным
В Панаме снова произошло землетрясение
В Панаме снова произошло землетрясение
США готовятся ударить по России со стороны Украины
США готовятся ударить по России со стороны Украины
«Желтые жилеты» предстанут перед судом
«Желтые жилеты» предстанут перед судом
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
В центре Тбилиси прогремел взрыв
00:27
В центре Тбилиси прогремел взрыв
В мире
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
06:25
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
Происшествия Политика
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
04:09
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение