«Вау! Похоже, Китай заставит кого-то в США попотеть!»

Китай отправил в космос экспериментальный аппарат. Сам запуск проходил в обстановке абсолютной секретности и породил множество слухов и предположений. Эксперты подозревают, что секретный китайский космоплан может приблизиться к американскому военному шаттлу X-37B.

В пятницу китайские власти сообщили об успешном запуске в космос экспериментального аппарата, который прошел в обстановке секретности, и потому в ближайшие дни этот запуск привлечет широкое внимание во всем мире.

Известно о таинственном запуске немного. Так, традиционным источником скудной информации стало государственное агентство «Синьхуа». Из сообщения следует, что запуск осуществлен ракетой «Чанчжэн 2F» («Великий поход») с космодрома Цзюцюань, который находится на северо-западе страны в автономном районе Внутренняя Монголия

Единственное, что известно про космический аппарат — он экспериментальный и многоразовый. Предполагается, что спустя некоторое время, проведенное на орбите, аппарат совершит запланированную посадку в заданном районе на территории Китая.

«Во время полета он будет проверять технологии многоразовости, обеспечивать технологическую поддержку ради мирного использования космоса», — говорится в сообщении.

Эксперты предполагают, что запущенный аппарат может быть космопланом, который Китай обещал запустить ранее.

Несмотря на то, что запуск был секретным и его точное время не анонсировано и не названо до сих пор, о том, что он готовится, эксперты догадывались, обратив внимание на объявленное заранее закрытие воздушного пространства вблизи космодрома. Китайские власти разослали NOTAM –так называемое извещение летному составу в районах возможного падения ступеней.

«Было видно, что на восток и немного к югу от космодрома Цзюцюань закрыты два района. Перед разными пусками там закрывают разные районы, более того, люди подметили, что когда пускали такую же ракету с пилотируемыми кораблями и с лабораториями, эти районы были смещены немного севернее. Из этого следует, что пуск был не с наклонением 42,5 градуса, как обычно, а примерно на 45», — пояснил «Газете.Ru» научный журналист эксперт в области космонавтики Игорь Лисов.

По его словам, китайские источники еще с марта начали передавать сообщения о том, что на космодроме Цзюцюань внезапно стали готовить к старту ракету «Чанчжэн 2F», которая ранее нигде, кроме пилотируемой программы не использовалась.

«Были и спекуляции о нагрузке, говорили, что это будет что-то необычное и крутое. О том, что китайцы готовят что-то крылатое, слухи ходили давно», — добавил эксперт.

Несколько лет назад появлялись сообщения о разработке в Китае многоразового крылатого аппарата «Шэньлун». Еще в декабре 2007 года на одном из китайских сайтов появились фотографии прототипа космического летательного аппарата с иероглифами «Шэньлун», подвешенного под фюзеляжем самолета-носителя H-6 (китайский вариант советского Ту-16).

Эксперты обращают внимание, что сообщение о запуске не сопровождалось ни фотографиями, ни точным временем.

«Этот пуск очень не характерен повышенной степенью секретности. За тридцать лет я не припомню ни одного случая, чтобы они даже не назвали времени старта. Такого в принципе не бывало. Если бы было что-то обычное, показали бы ракету с обтекателем. А вот если аппарат с крылышками стоит на ракете прямо без обтекателя, то такое, понятно, показывать нельзя, — отметил Лисов, напомнив, что в Китае приняты меры, по недопущению утечек о запусках со стороны местных жителей и блогеров. — Максимальная сумма, которую выплачивает министерство государственной безопасности за донос на шпионов — 500 тыс. юаней. Это довольно солидная сумма».

По данным издания South China Morning Post, накануне запуска в китайских соцсетях циркулировал официальный документ, предостерегающий от приближения к району космодрома, от попыток снять готовящийся запуск и его обсуждения в интернете.

«Все подразделения должны усилить ответственность персонала за безопасность во время миссий чтобы не допустить утечку секретов», — говорится в документе.

Источник в армии подтвердил подлинность документа, заявив:

«В этом пуске многое делается впервые. Аппарат новый, метод запуска тоже отличается. Вот почему мы вынуждены убедиться в повышенной безопасности», — добавил он.

Отказавшись рассказать об особенностях корабля, источник загадочно добавил:

«Вероятно, вы можете взглянуть на американский X-37B».

Пока американские средства слежения не подтвердили выведение китайского аппарата. В настоящее время единственным действующим космопланом, способным возвращаться с орбиты, и совершать посадку по-самолетному на аэродроме, обладают ВВС США — их космоплан X-37B осуществил уже пять длительных миссий и как раз в настоящее время находится в космосе.

На одно интересное обстоятельство обратил внимание еще перед запуском известный голландский наблюдатель, специализирующийся на отслеживании околоземных объектов, Марко Лангбрук. Оценив примерное время запуска по закрытию воздушного пространства, он заметил, что в момент пуска над Китаем как раз должен пролетать американский шаттл X-37B.

«Что интересно: даже с учетом неопределенности по времени пуска, орбитальный корабль, похоже, сблизится с американским космопланом X-37B! Вау! Похоже, это заставит кого-то в США попотеть!», — заметил эксперт.

«Есть гнусное подозрение, что орбита китайского аппарата близка орбите летающего сейчас в космосе X-37B. В предполагавшееся время пуска орбита американского корабля проходила довольно близко», — пояснил Лисов.

Он добавил, что если цель китайца — сближение с американским аппаратом, возвращения аппарата в ближайшие часы ждать не стоит.