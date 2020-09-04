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Китай запустил пригодный для повторного использования орбитальный модуль 

ТАСС 1 час назад
Стали известны детали о секретном запуске КНР
Фото: Reuters
Китай осуществил в пятницу запуск на орбиту возвращаемого орбитального модуля, который пригоден для повторного использования. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). Космический корабль был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя Changzheng-2F.
Экспериментальный модуль проработает некоторое время на орбите, после чего "совершит посадку в заданном районе". Этот полет призван протестировать технологии повторного использования космических аппаратов.
Нынешний запуск стал 14-м по счету для ракет-носителей серии Changzheng-2F. Другие подробности этой миссии не приводятся.
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Наука и техника , Технологии , Китай
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