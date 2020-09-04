Рафаэль использовал древнеегипетский пигмент

Итальянские исследователи обнаружили, что Рафаэль использовал уникальный оттенок синего, называемый Египетский синий в своем шедевре — фреске Триумф Галатеи. Считается, что технология получения этого пигмента была утрачена после падения Римской империи и он был заменен лазуритом.

Фото: Рафаэль Санти - Web Gallery of Art Рафаэль Санти - Web Gallery of Art

Ученые полагают, как сообщает ANSA, что гений Возрождения провел в своей мастерской уникальный эксперимент, и ему удалось получить этот оттенок синего цвета. Они считают, что Рафаэль воссоздал этот пигмент для работы над фреской, проникнутой духом греческой мифологии из-за своего огромного интереса к античному миру.