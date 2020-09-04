Китай запустил в космос секретный возвращаемый аппарат

Китайские власти сообщили об успешном запуске в космос экспериментального аппарата, который прошел в обстановке секретности. Об этом сообщает агентство "Синьхуа". Запуск осуществлен ракетой Long March-2F с космодрома Цзюцюа́нь на северо-западе страны.

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Единственное, что известно про космический аппарат, – это его многоразовость. После некоторого времени, проведенного на орбите, предполагается, что аппарат совершит посадку в заданном районе на территории Китая. "Он будет проверять технологии многоразовости во время полета, обеспечивать технологическую поддержку ради мирного использования космоса", - говорится в сообщении.