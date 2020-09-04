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Китай запустил в космос секретный возвращаемый аппарат

Газета.Ru
2 часа назад
Китайские власти сообщили об успешном запуске в космос экспериментального аппарата, который прошел в обстановке секретности. Об этом сообщает агентство "Синьхуа". Запуск осуществлен ракетой Long March-2F с космодрома Цзюцюа́нь на северо-западе страны.
Китай запустил в космос секретный возвращаемый аппарат
Фото: ReutersReuters
Единственное, что известно про космический аппарат, – это его многоразовость. После некоторого времени, проведенного на орбите, предполагается, что аппарат совершит посадку в заданном районе на территории Китая. "Он будет проверять технологии многоразовости во время полета, обеспечивать технологическую поддержку ради мирного использования космоса", - говорится в сообщении.
Эксперты предполагают, что запущенный аппарат может быть космопланом, который Китай обещал запустить в 2020 году. В настоящее время аналогичным мини-шаттлом обладают ВВС США – космоплан X-37B осуществил уже шесть околоземных длительных миссий.
Наука и техника,Китай,
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