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Представлено новое поколение процессоров Intel 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Представлено новое поколение процессоров Intel
Фото: Intel
Чипы Tiger Lake выполнены на 10-нанометровом техпроцессе и имеют встроенную графическую систему, сообщается на сайтекорпорации.
Intel Tiger Lake были созданы на базе 10-нанометрового техпроцесса SuperFin и архитектуре Willow Core. Отмечается, что ядра Willow Cove имеют переработанную иерархию микросхем для повышения производительности. Модель поддерживает работу с памятью LPDDR4X-4266/DDR4-3200 и имеет встроенные интерфейсы Thunderbolt 4 и PCI Express 4.0.
Представители компании также обратили внимание на встроенную графическую систему Iris Xe. Она позволяет обеспечивать разрешение Full HD в играх, графический модуль способен выдавать максимальное изображение в разрешение 8К с частотой 60 кадров в секунду. Компания отметила, что модуль Iris Xe доступен лишь в процессорах Intel Core i5 и i7. Общая производительность процессора по сравнению с чипами Ice Lake 10-го поколения увеличилась на 17-18 процентов.
В сообщении Intel говорится, что новые чипы являются лучшими в мире процессорами для тонких и легких ноутбуков. Tiger Lake обеспечивают прирост производительности по сравнению с конкурентными продуктами для офисных приложений более чем на 20 процентов и в два раза — в играх. Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo и другие компании уже договорились о выпуске ноутбуков на базе нового оборудования Intel.
Intel не уточнила, когда новые процессоры будут доступны для покупки. В компании заявили, что в первую очередь чипы Tiger Lake появятся для компактных ноутбуков.
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Наука и техника , Гаджеты , Intel
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