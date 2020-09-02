«Именем короля!» 

Facebook снова попал в еще одну неоднозначную ситуацию, связанную с модерацией, на этот раз — в Таиланде . Соцсеть удалила группу после того, как правительство страны пригрозило компании последствиями за нарушения местных законов о клевете на правящего монарха. В стране действуют жесткие законы, запрещающие его критику, а за их нарушение грозит до 15 лет тюремного срока.

Группа, получившая название «Рынок роялистов», была создана в апреле живущим в Японии академиком Павином Чачавалпонгпуном, критиком правительства Таиланда и его короля Маха Ваджиралонгкорн. В группе велось обсуждение монарха и его политики. За последние четыре месяца она собрала более 1 миллиона участников.

Ранее в августе министр цифровых технологий Таиланда обвинил Facebook в неисполнении требований законодательства по ограничению контента, в том числе оскорбляющего монархию. 10 августа местные власти дали Facebook 15 дней на то, чтобы выполнить судебные постановления. В противном случае социальная сеть могла получить штраф в размере около 6300 долларов в день в соответствии с местным Законом о компьютерных преступлениях. 24 августа доступ к группе был ограничен. После исполнения требований властей Facebook заявил, что планирует юридически оспорить их, но не предоставил никаких конкретных подробностей.

Ситуация в Таиланде ― далеко не единичный случай, когда Facebook меняет свою позицию после публичной критики или запросов со стороны представителей власти. Ранее, в начале этого года, во Вьетнаме Facebook согласился существенно усилить цензуру «антигосударственных» сообщений после того, как его локальные серверы были отключены, что привело к снижению трафика. Соцсеть также заблокировала антиправительственный контент в Сингапуре после того, как власти приказали сделать это в соответствии с законом о фальшивых новостях.

Американская соцсеть часто гордится тем, что якобы является бастионом свободы слова ― Марк Цукерберг ранее отмечал, что в модерировании платформы Facebook пытается найти средний путь между свободой слова, которая может нанести ущерб, и строгой ответственностью за модерацию контента, что может нарушать гражданские права и свободы. Он регулярно противопоставлял принимаемые Facebook «правильные» меры в отношении различных высказываний действиям конкурирующих интернет-компаний.

На практике же Facebook часто избегает принятия решений, которые ставят его в невыгодное политическое положение. Соцсеть мирится с цензурой и подчиняется местным органам власти, не рискуя нарываться на финансовые штрафы или, что страшнее для нее ― блокировки. Потенциальные нарушения прав человека, которые могут возникнуть в таких обстоятельствах, американскую корпорацию особенно не смущают.

Остается острым вопрос политической ангажированности и предвзятости соцсети, который возникает практически во всех уголках мира. Facebook регулярно вменяют в вину ретрансляцию позиций американской администрации. Иначе как объяснить то, что Facebook демонстрирует настолько «гибкую» политику в разных странах? В адрес соцсети годами звучат обвинения в косвенном содействии распространению ненавистнического и фейкового контента, но по запросу некоторых «продвинутых» стран ИТ-гигант предпринимает шаги по ликвидации подобных материалов, а «просьбы» назначенных Вашингтоном врагов США, например, России, корпорация зачастую оставляет без внимания.

Пренебрегая многими принципами и нарушая локальное законодательство на Западе, Facebook достаточно спокойно выплачивает многомиллионные штрафы, например, в европейских странах. Но санкции за нарушение российского законодательства целенаправленно и демонстративно им игнорируются. Американская компания на протяжении нескольких лет не выполняет требование о локализации серверов хранения данных российских пользователей. Открывать своё представительство в России соцсеть также не планирует.