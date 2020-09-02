Найден самый старый дуб в мире 

Возраст дерева, как показал радиоуглеродный анализ, составляет около 1000 лет, а растет оно в национальном парке Аспромонте на юге Италии

На самом деле, дендрологи из Тосканского университета под руководством Джанлуки Пиовезана обнаружили в Аспромонте сразу пять древних дубов. Возраст самого молодого из них составляет 570 ± 45 лет, а самого старого — 934 ± 65. Этот дуб-рекордсмен получил персональное имя «Деметер», и итальянские ученые утверждают, что он является самым старым в мире деревом твердолиственной породы. Деметер на 300 лет старше двух буков, растущих в итальянском национальном парке Поллино, и на 200 лет — двух английских дубов из Румынии.

Проводившие исследование дендрологи говорят, что получить подходящие для анализа образцы было не так просто. Во-первых, сами древние дубы растут в очень труднодоступных местах на крутых горных склонах, а во-вторых, их стволы, как это часто бывает у деревьев такого возраста, внутри полностью прогнили, и возрастные кольца были разрушены или полностью утрачены. Поэтому ученым пришлось проводить стереоскопический скрининг образцов, чтобы выявить самые старые кольца.

Сотрудники парка Аспромонте говорят, что найденные дубы подтверждают высокий уровень естественности лесной экосистемы в охраняемых зонах Южных Апенинн, а ученые считают, что подобные регионы необходимо идентифицировать по всему миру и ставить под особую защиту. Кроме того, по словам дендрологов из Тосканского университета, эти пять дубов символически закрывают трилогию сделанных ими открытий древних деревьев — ранее они обнаружили упомянутые уже буки, возрастом примерно в 600 лет, а также сосну, которая начала расти более двенадцати веков назад.