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Представлен новый мозгоподобный компьютер 

Популярная механика 2 часа назад
Представлен новый мозгоподобный компьютер
Фото: Quinn Dombrowsk
Китайские ученые сделали первый в стране мозгоподобный компьютер, с наибольшим в мире количеством нейронов. Этот показатель сопоставим с мозгом мыши.
Компьютер Darwin Mouse состоит из 792 мозгоподобных чипов второго поколения, поддерживающих 120 миллионов импульсных нейронов (около 150 000 нейронов на чип) и почти 100 миллиардов синапсов. Эти характеристики совпадают с количеством нейронов в мозге мыши. Компьютер размещен в корпусе, аналогичном тем, в которых установлены серверы высотой 1,6 метра и потребляет всего 350-500 Вт.
Китайские исследователи также создали специальную операционную систему под названием DarwinOS, которая должна обеспечить более эффективное управление и программирование для мозгоподобных компьютеров. Ученые говорят, что исследования будут продолжены, и в планах разработчиков из Чжэцзянского университета создание большого нейронного компьютера с мозгоподобными чипами.
Мозгоподобный компьютер работает со структурой микросхемы, аналогичной структуре нейронов, которые соединяются друг с другом через синапсы. То есть, это компьютер, который пытается имитировать работу мозга. Цель стоящая перед учеными состоит в том, чтобы разработать новую модель обработки данных, которая полностью изменит традиционную ИТ-архитектуру. Новые «нейронные» компьютеры характеризуются интегрированными и параллельными процессами архивирования и обработки.
Стоит отметить, что в природе многие насекомые, в мозгу которых меньше чем миллионов нейронов, способны отслеживать цель в реальном времени, планировать путь, осуществлять навигацию и избегать препятствий.
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