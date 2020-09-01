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Хакеры получили доступ к данным депутатов парламента Норвегии 

ТАСС 55 минут назад
Хакеры получили доступ к данным норвежских депутатов
Фото: РИА Новости
Норвежский парламент (Стортинг) подвергся кибератаке, в результате чего неизвестные хакеры получили доступ к электронной почте ряда депутатов и сотрудников законодательного органа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента королевства.

"Наш анализ показывает, что было скачано различное количество данных", — отмечается в сообщении.

По словам административного главы Стортинга Марианны Андреассен, "был принят ряд незамедлительных мер, чтобы остановить атаку".
В данный момент проводится оценка нанесенного ущерба.
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Наука и техника , В мире , Норвегия
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