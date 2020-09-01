Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России стартовали работы над навигационной системой для Луны 

Газета.Ru и ещё 4 4 часа назад
В России сделают навигацию для Луны
Фото: РИА Новости
Компания "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева (ИСС) приступила к созданию навигационной системы для Луны. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Николай Тестоедов, передает ТАСС.
По его словам система навигационных спутников позволит лучше освоить Луну. Предполагается, что в нее войдут 24 спутника.
Он также добавил, что шесть спутников связи "Гонец-М" будут запущены в текущем году — в сентябре и ноябре.
Тестоедов отметил, что спутниковая система "Гонец" также сможет предлагать коммерческие услуги связи за пределами России после необходимой доработки аппаратуры.
В настоящее время специалисты занимаются доработкой составных частей космической системы — космического аппарата и аппаратуры пользователя для международного коммерческого пользования.
Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
Газета.Ru: последние новости
Ученый определил три "переломных" возраста у человека Ученый определил три "переломных" возраста у человека В Индии установлен суточный рекорд по числу заражений коронавирусом В Индии установлен суточный рекорд по числу заражений коронавирусом Ученые предсказали худшую экологическую катастрофу для Земли Ученые предсказали худшую экологическую катастрофу для Земли
Наука и техника , Технологии , ИСС им. академика Решетнева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
Видео
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
00:13
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
00:12
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
00:37
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Врач дал прогноз по лечению Корчевникова
00:20
Врач дал прогноз по лечению Корчевникова
Шоу-бизнес Статьи
«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода
01:53
«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода
Наука и техника Статьи
«Многоходовочка»: как раскалывают белорусскую оппозицию
00:15
«Многоходовочка»: как раскалывают белорусскую оппозицию
В мире Политика
Ефремов вынес себе приговор в суде
04:18
Ефремов вынес себе приговор в суде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение