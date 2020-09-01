В России сделают навигацию для Луны

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Компания "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева (ИСС) приступила к созданию навигационной системы для Луны. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Николай Тестоедов, передает ТАСС.

По его словам система навигационных спутников позволит лучше освоить Луну. Предполагается, что в нее войдут 24 спутника.

Он также добавил, что шесть спутников связи "Гонец-М" будут запущены в текущем году — в сентябре и ноябре.

Тестоедов отметил, что спутниковая система "Гонец" также сможет предлагать коммерческие услуги связи за пределами России после необходимой доработки аппаратуры.

В настоящее время специалисты занимаются доработкой составных частей космической системы — космического аппарата и аппаратуры пользователя для международного коммерческого пользования.