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СМИ: китайская компания совместно с Россией готовит вакцину от коронавируса 

ТАСС и ещё 1 47 минут назад
КНР совместно с РФ готовят вакцину от COVID-19
Фото: ТАСС
Китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics и российская "Петровакс фарм" приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета Global Times.
По ее данным, на текущий момент тестирование проводится на территории России. "Обе компании получили разрешение российского министерства здравоохранения, в соответствии с которым проверяют эффективность вакцины Ad5-nCoV", — приводит издание выдержки из заявления, полученного от CanSino Biologics.
Как проинформировала компания, испытания в РФ завершатся к концу сентября, а до зимы будут оглашены результаты. Ожидается, что эту вакцину опробуют на 40 тыс. волонтерах, однако только часть из них — российские граждане.
Газета сообщает, что руководство CanSino Biologics также прорабатывает возможности сотрудничества с Мексикой, Пакистаном и Саудовской Аравией.
В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила на брифинге, что китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.
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Наука и техника , Хуа Чуньин , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , МИД , Российский фонд прямых инвестиций
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