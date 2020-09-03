КНР совместно с РФ готовят вакцину от COVID-19

Китайская фармацевтическая компания CanSino Biologics и российская "Петровакс фарм" приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета Global Times.

По ее данным, на текущий момент тестирование проводится на территории России . "Обе компании получили разрешение российского министерства здравоохранения, в соответствии с которым проверяют эффективность вакцины Ad5-nCoV", — приводит издание выдержки из заявления, полученного от CanSino Biologics.

Как проинформировала компания, испытания в РФ завершатся к концу сентября, а до зимы будут оглашены результаты. Ожидается, что эту вакцину опробуют на 40 тыс. волонтерах, однако только часть из них — российские граждане.

Газета сообщает, что руководство CanSino Biologics также прорабатывает возможности сотрудничества с Мексикой, Пакистаном и Саудовской Аравией.

В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила на брифинге, что китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам.