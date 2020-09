Стало известно, как в прошлом обращались с останками людей 

Радиоуглеродное датирование и микротомография ископаемых останков людей и предметов, с которыми их похоронили, выявили несколько пугающие подробности быта в бронзовом веке.

Ученые из Бристольского университета провели радиоуглеродное датирование останков людей, умерших в эпоху бронзового века, и обнаружили что не все кости в могилах были одного «возраста». Оказалось, около 4500 лет назад вместе с погибшим закапывали останки тех, кто ушел из жизни на несколько поколений раньше. Это означает, что кости умерших людей хранили как реликвии и передавали потомкам. Про слегка жутковатый способ обращения с «голенью прабабушки» исследователи рассказали в работе «Radiocarbon and histo-taphonomic evidence for the curation and excarnation of human remains in Bronze Age Britain», которая вскоре будет опубликована в журнале Antiquity.

Ученые полагают, что семьи в эпоху бронзового века хранили кости родственников, друзей, врагов и других значимых людей. Останки использовали как памятные реликвии, погребальный инвентарь, предметы быта и даже материал для творчества. Самый необычный случай использования костей умерших был зафиксирован на юго-западе Англии в графстве Уилтшир. Недалеко от Стоунхенджа нашли захоронение, где рядом с каменными и бронзовыми топорами нашли музыкальный инструмент из человеческих костей. Ученые полагают, что люди бронзового века не испытывали ужаса или отвращения к человеческим останкам, что мы испытываем сегодня.

Следующий этап исследования, микротомография, лишь подтверждает это предположение. Исследователи оценили микроскопические изменения в кости, вызванные бактериями, чтобы получить представление о том, как хоронили тела. Оказалось, что некоторые трупы сжигали, а после скелет разбирали на составляющие. Другие кости добывали уже после захоронения. Некоторым останкам везло больше, их обезжиривали и оставляли спокойно разлагаться в земле. В любом случае, единого ритуала или протокола обращения с телами в бронзовом веке еще не существовало.