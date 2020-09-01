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Маск определил главную сложность в колонизации Марса 

Lenta.ru и ещё 2 45 минут назад
Маск назвал главную сложность в колонизации Марса
Фото: Reuters
По его словам, создать на Красной планете базу для постоянного проживания людей гораздо сложнее, чем добраться до Марса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной проблеме полета человека на эту планету, передает ТАСС.
По словам предпринимателя, создание самодостаточной базы — трудная задача, во время исполнения которой высока вероятность гибели.
Тем не менее он заверил, что рано или поздно SpaceX «доберется» до Марса.

«Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достигнуть того этапа, когда он будет самодостаточен (…) Если у нас это получится, то это будет действительно крупным достижением», — сказал миллиардер.

Маск добавил, что для полета на Марс потребуется много людей.

«Хочу подчеркнуть, что это очень трудно и опасно, не для слабонервных. (…) Это будет довольно рискованное, но интересное приключение», — заключил он.

В августе 2019-м Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей. Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету.
В сентябре того же года Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Илон Маск , SpaceX , ИТАР-ТАСС
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