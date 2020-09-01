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Обнаружена высокая выживаемость коронавируса осенью 

Lenta.ru 1 час назад
Обнаружена высокая выживаемость COVID осенью
Фото: Reuters
Ученые сравнили степень выживаемости коронавируса в разные времена года и обнаружили высокую степень выживаемости вируса весной и осенью. Исследование опубликовано в научной библиотеке bioRxiv.
Оказалось, что весной и осенью частицы коронавируса на различных поверхностях живут в среднем от 17 до 30 часов, а летом — от двух до пяти часов. В связи с этим специалисты рекомендуют поддерживать высокий уровень личной гигиены и регулярно дезинфецировать потенциально зараженные поверхности, чтобы не дать возникнуть новым вспышкам вируса.
Ранее специалисты Больницы Маунт Оберн (США) зафиксировали, что при относительно высоких температурах (выше 10 градусов по Цельсию) вирус выживает в течение более короткого периода времени, также частицы SARS-CoV-2 инактивируются при действии высокого ультрафиолетового излучения. Остальные факторы, например, влажность воздуха, практически не влияют на распространение COVID-19. Кроме того, согласно раскрытым данным, самая низкая частота распространения вируса наблюдалась при температуре до 10 градусов Цельсия и пятью днями ранее до ее повышения.
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Наука и техника , Наука
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