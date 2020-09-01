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В ненужности Superjet обвинили коронавирус 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
В ненужности Superjet обвинили коронавирус
Фото: РИА Новости
Пандемия коронавируса замедлила переговоры о продаже российских самолетов Sukhoi Superjet 100, в том числе на более поздний срок отложены поставки 40 лайнеров норвежскому перевозчику Norwegian Air Shuttle. Об этом в интервью РБК рассказал глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.
По его словам компания «Региональные самолеты», филиал корпорации «Иркут», собирается вернуться к обсуждению деталей сделки, когда ситуация с пандемией нормализуется. Какие еще перевозчики интересуются лайнером, Сердюков не уточнил.
В последние годы SSJ 100 оказался не нужен сразу нескольким иностранным авиакомпаниям, которых не устроила его неэффективность и проблемы в обслуживании. Единственным зарубежным перевозчиком, в парке которого по-прежнему есть эти самолеты, остается мексиканская Interjet.
В России основным эксплуатантом Superjet остается «Аэрофлот». Кроме того, в ближайшие годы 60 самолетов должна купить авиакомпания Red Wings. В августе стало известно, что 59 лайнеров может приобрести «ПСК Лизинг», входящий в структуру Промсвязьбанка.
Российские власти надеются, что после пандемии коронавируса продажи SSJ 100 наладятся. Вице-премьер России Юрий Борисов предположил, что самолеты станут востребованы в Мексике и Китае. В прошлом году удалось получить деньги только за один самолет, хотя производитель рассчитывал продать не менее 20 бортов.
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Комментарии
Наука и техника , Катастрофы , Юрий Борисов , Анатолий Сердюков , Red Wings , Ростех , Аэрофлот , Иркут , Interjet , Промсвязьбанк , РБК
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