Редкую рыбу нашли на затонувшем корабле

На борту затонувшего более 500 лет назад королевского флагмана Грибшунден, ученые обнаружили бочку, где находились останки атлантического осетра. Сейчас это очень редкий вид рыбы, который находится на грани исчезновения.

Фото: Blekinge Museum Blekinge Museum

Этот корабль принадлежал датскому королю Гансу. В 1495 году он отправился на нем в Швецию , где хотел убедить «своего шведского коллегу» отдать ему мирно свое королевство. Для демонстрации величия и силы, Ганс собрал в трюме корабля различные ценные товары. Но пришвартовавшись в Блекинге, на судне вспыхнул пожар и оно затонуло со всеми сокровищами на борту, унеся на морское дно еще и часть команды. Король, к слову сказать, в это время был на берегу.

50 лет назад затонувший флагман был обнаружен, и с тех пор там побывало несколько экспедиций, которые находили на нем различные ценные предметы. Сам корабль очень хорошо сохранился, благодаря отсутствию кислорода на дне и низкой солености Балтийского моря.

В прошлом году на судне была найдена деревянная бочка, содержимое которой изучили археологи и биологи из Лундского Университета (Швеция). В ней ученые обнаружили останки атлантического осетра (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) – ценной рыбы, которой хотел удивить шведов король Ганс. По расчетам исследователей осетр мог достигать двух метров в длину. Они считают, что это показывает то, какой была экосистема Балтийского моря, до того, как на нее стал активно влиять человек. Сейчас этот вид осетра насчитывает очень небольшое количество особей. Но раньше, по мнению исследователей, он был широко распространен.