Почему нагревается смартфон?

Есть несколько наиболее популярных причин, из-за которых телефон может нагреваться, среди них есть даже опасные, но лучше проверить все варианты методом исключения, рассказал агентству «Прайм» гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин

Причиной нагрева смартфона может являться недостаточная по качеству связь для работы ваших приложений. Таким приложениям, как месенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый интернет. Если его нет — приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к увеличению скорости падения батарейки гаджета и к нагреванию аппарата.