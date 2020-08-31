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Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту «Наука» 

РИА Новости и ещё 2 34 минуты назад
Счетная палата назвала проблемы по нацпроекту «Наука»
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Счетная палата проверила исполнение в 2019 году бюджета в сфере науки и высшего образования и отметила проблемы и риски по реализации нацпроекта "Наука", говорится в сообщении контрольного ведомства.
В частности, Счетная палата проверила, как исполняли бюджет Минобрнауки, Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Указывается, что проблемной зоной для министерства в 2019 году стала федеральная адресная инвестиционная программа: она исполнена всего на 25,5%.
В то же время по реализации госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" Счетная палата отметила высокое кассовое исполнение — 98,5%. Кроме того, ведомство указало на положительные итоги реализации нацпроекта "Наука". "Например, определены 5 пилотных НОЦ, созданы 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, на базе 35 организаций созданы лаборатории мирового уровня, начато проведение международных научных исследований на уникальных научных установках класса "мегасайенс", — говорится в сообщении.
В числе проблем и рисков реализации этого национального проекта Счетная палата отметила, в частности, недостаточный объем финансирования и значительный запланированный объем внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано. "Среди проблем также отмечены отставание России по уровню заработной платы в сфере науки и технологий, что создает дополнительные стимулы к "утечке мозгов", а недостаточные темпы обновления и создания инфраструктуры исследовательской деятельности влияют на обеспечение конкурентоспособных условий труда и жизни ученых", — перечислило контрольное ведомство.
Общими почти для всех проверенных объектов стали нарушения в части управления и распоряжения федеральной собственностью. Так, в РФФИ и РАН не утвержден перечень особо ценного движимого имущества. Кроме того, в академии на начало года так и не были завершены мероприятия по выявлению недвижимого имущества при том, что сделать это надо было до 1 апреля 2017 года. По данному факту Счетная палата подготовила письмо в правительство.
Не обошлось без нарушений и в сфере закупок. РАН, к примеру, не соблюдала нормы, установленные в отношении закупаемых услуг и товаров. Так, цена мобильных телефонов для сотрудников академии в ряде случаев превышала установленную норму в 2-4 раза.
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Комментарии 1
Наука и техника , Курчатовский институт , Счетная палата , РАН , Минобрнауки
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