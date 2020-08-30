Голодные рыбы оказались более успешными в драке 

Голод, как выяснили ученые, повышает шансы на победу, активируя определенный нейронный путь в мозге.

Социальные животные, включая рыб, достаточно часто устраивают драки, чтобы, например, выстроить социальную иерархию в группе или определить, кто получит еду и возможность спариваться. Японские нейробиологи под руководством Хитоши Окамото вместе со своими коллегами из Израиля и Тайваня задались вопросом, как в этом поведении задействованы нейронные сети мозга.

Выяснить это они решили на примере рыбок данио-рерио, которые не только часто используются для проведения научных экспериментов, но также демонстрируют неплохие бойцовые качества. При этом часть рыб недокармливали в течение шести дней, а затем устраивали им спарринги с сытыми сородичами.

В результате 75% боев было выиграно голодными рыбками. Но для японских ученых большим сюрпризом это не стало — они еще в предыдущем своем исследовании обнаружили, что шансы на победу в бою у данио-рерио повышаются при активации определенного нейронного пути в хабенуле (поводке) — древней структуре мозга, играющей ключевую роль в управлении деятельностью системы вознаграждения. И на этот раз они проверяли, связана ли активация этого пути с голоданием. Оказалось, что связана — именно у голодных рыб происходила активация «пути победителя», помогая им выиграть схватку.

Ученые также предполагают, что у людей должен наблюдаться схожий эффект. «Поводково-межножковый тракт был унаследован человеком в ходе эволюции от рыб, — говорит один из авторов исследования Харуна Накайо. — поэтому мы считаем, что схожие функции сохранились и у людей».