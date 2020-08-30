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Голодные рыбы оказались более успешными в драке 

Популярная механика 1 час назад
Голодные рыбы оказались более успешными в драке
Фото: NICHD, CC BY 2.0
Голод, как выяснили ученые, повышает шансы на победу, активируя определенный нейронный путь в мозге.
Социальные животные, включая рыб, достаточно часто устраивают драки, чтобы, например, выстроить социальную иерархию в группе или определить, кто получит еду и возможность спариваться. Японские нейробиологи под руководством Хитоши Окамото вместе со своими коллегами из Израиля и Тайваня задались вопросом, как в этом поведении задействованы нейронные сети мозга.
Выяснить это они решили на примере рыбок данио-рерио, которые не только часто используются для проведения научных экспериментов, но также демонстрируют неплохие бойцовые качества. При этом часть рыб недокармливали в течение шести дней, а затем устраивали им спарринги с сытыми сородичами.
В результате 75% боев было выиграно голодными рыбками. Но для японских ученых большим сюрпризом это не стало — они еще в предыдущем своем исследовании обнаружили, что шансы на победу в бою у данио-рерио повышаются при активации определенного нейронного пути в хабенуле (поводке) — древней структуре мозга, играющей ключевую роль в управлении деятельностью системы вознаграждения. И на этот раз они проверяли, связана ли активация этого пути с голоданием. Оказалось, что связана — именно у голодных рыб происходила активация «пути победителя», помогая им выиграть схватку.
Ученые также предполагают, что у людей должен наблюдаться схожий эффект. «Поводково-межножковый тракт был унаследован человеком в ходе эволюции от рыб, — говорит один из авторов исследования Харуна Накайо. — поэтому мы считаем, что схожие функции сохранились и у людей».
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Наука и техника , Наука , Израиль
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