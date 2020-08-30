Российский спутник стал угрозой для МКС

Старый российский спутник, запущенный в космос 4 ноября 1994 года, породил множество обломков в ходе события, которое было зафиксировано наблюдателями на Земле 27 августа. Об этом сообщили специалисты компании LeoLabs — сервиса, специализирующегося на отслеживании космических обломков.

«Мы отследили событие на высоте 630 километров, образовавшее обломки от спутника «Ресурс-01» (23342), которое произошло в ранние часы 27 августа. Мы зафиксировали и отслеживаем множество новых обломков после этого события», — говорится в сообщении компании.

Там уточнили, что нет свидетельств возможного столкновения спутника с другим объектом в момент взрыва.

Аппарат «Ресурс-01» №3 был запущен для исследования природных ресурсов Земли, его масса составляет 1907 кг. Как рассказал Forbes технический директор LeoLabs Майк Николз, в настоящее время отслеживаются десятки обломков российского спутника, которые угрожают другим аппаратам на высоких околоземных орбитах.