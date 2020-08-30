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Обломки российского спутника угрожают МКС и аппаратам Маска 

Газета.Ru 35 минут назад
Российский спутник стал угрозой для МКС
Фото: Depositphotos
Старый российский спутник, запущенный в космос 4 ноября 1994 года, породил множество обломков в ходе события, которое было зафиксировано наблюдателями на Земле 27 августа. Об этом сообщили специалисты компании LeoLabs — сервиса, специализирующегося на отслеживании космических обломков.

«Мы отследили событие на высоте 630 километров, образовавшее обломки от спутника «Ресурс-01» (23342), которое произошло в ранние часы 27 августа. Мы зафиксировали и отслеживаем множество новых обломков после этого события», — говорится в сообщении компании.

Там уточнили, что нет свидетельств возможного столкновения спутника с другим объектом в момент взрыва.
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Аппарат «Ресурс-01» №3 был запущен для исследования природных ресурсов Земли, его масса составляет 1907 кг. Как рассказал Forbes технический директор LeoLabs Майк Николз, в настоящее время отслеживаются десятки обломков российского спутника, которые угрожают другим аппаратам на высоких околоземных орбитах.
По его словам, опасность обломков в том, что на этих орбитах они могут находиться годами и пересекаться с орбитами МКС или, к примеру, спутников связи Starlink компании SpaceX.
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Наука и техника , SpaceX
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