Космическому телескопу вернули солнечную панель 

Специалисты NASA установили на космический телескоп «Джеймс Уэбб» солнечную панель, которую сняли в прошлом году для проведения испытаний.

Специалисты NASA установили на платформу телескопа главный элемент его системы энергоснабжения — шестиметровую солнечную панель, состоящую из пяти сегментов, которую весной прошлого года демонтировали для проведения испытаний. Мощность панелей составляет два киловатта, они будут заряжать литий-ионные аккумуляторы, которые снабжают электроэнергией все системы и приборы обсерватории.

После вывода в космос у «Джеймса Уэбба» будет несколько часов на развёртывание панели, в это время он будет работать благодаря заряженным на Земле аккумуляторам. Собранная обсерватория в настоящее время проходит ряд финальных испытаний в помещениях корпорации Northrop Grumman Space Systems в Калифорнии. Инженеры уже проверили правильность развёртывания экрана, главного зеркала и опорной башни телескопа по отдельности и перевода всего телескопа в полётную конфигурацию.

Вдобавок специалисты провели первое из двух итоговых комплексных (акустические, вибрационные и электрические) испытаний и проверку систем приёма и передачи данных. Ожидается, что запуск телескопа при помощи ракеты-носителя Ariane 5 состоится 31 октября 2021 года, после чего обсерватория развернёт все свои основные элементы и совершит перелёт до гало-орбиты вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля на расстоянии полутора миллионов километров от нашей планеты, где и будет работать.

Первые научные данные «Джеймс Уэбб» сможет получить в начале 2022 года, а срок службы телескопа оценивается в пять-десять лет. «Джеймс Уэбб» станет одной из основных орбитальных обсерваторий NASA на ближайшее десятилетие и заменой телескопам «Хаббл» и «Спитцер». Он оснащен главным 18-сегментным зеркалом, площадь которого в пять раз больше, чем основное зеркало «Хаббла», обширным комплектом научных инструментов и разворачивающимся пятислойным экраном для уменьшения тепловых помех.