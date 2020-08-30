Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Турция намерена начать испытания собственных жидкостных ракетных двигателей 

ТАСС 19 минут назад
Эрдоган объявил о космических амбициях
Фото: Reuters
Турция намерена приступить к испытаниям жидкостных ракетных двигателей собственного производства. Об этом заявил в воскресенье президент республики Тайип Эрдоган.

"Я хочу вам сообщить о том, что мы приступим к первым космическим испытаниям технологий жидкостных ракетных двигателей", — приводит его слова Anadolu.

Турецкий лидер также рассказал о достижениях республики в сфере производства различного рода вооружений.

"Мы входим в тройку-четверку стран мира по производству беспилотных летательных аппаратов [БПЛА]. Мы успешно проводим трансграничные операции. Отдельного упоминания заслуживает наша первая морская ракета "Ястреб" (высокоточная ударная противокорабельная крылатая ракета, которая может быть установлена на корветах, фрегатах и эсминцах — прим. ТАСС), она поступит на вооружение до конца года. Теперь мы в космической лиге", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

В мае 2018 года стало известно о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка 6 млрд долларов, законодательная база для этого была заложена еще осенью 2016 года. В декабре 2018 года президент Турции Тайип Эрдоган официально учредил Космическое агентство Турции (КАТ). Кроме того, в октябре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра Бинали Йылдырым сообщил о намерении Турции построить собственную космическую станцию.
Видео дня. Торнадо в Крыму
ТАСС: последние новости
В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе Космический запуск разведывательного аппарата США состоится не ранее 5 сентября Космический запуск разведывательного аппарата США состоится не ранее 5 сентября Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва
Комментарии 2
Наука и техника , Бинали Йылдырым , Роскосмос , ИТАР-ТАСС , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Львицы растерзали спасшего их хозяина
Львицы растерзали спасшего их хозяина
На Украине заявили о начале войны
На Украине заявили о начале войны
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение