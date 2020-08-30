Эрдоган объявил о космических амбициях

"Мы входим в тройку-четверку стран мира по производству беспилотных летательных аппаратов [БПЛА]. Мы успешно проводим трансграничные операции. Отдельного упоминания заслуживает наша первая морская ракета "Ястреб" (высокоточная ударная противокорабельная крылатая ракета, которая может быть установлена на корветах, фрегатах и эсминцах — прим. ТАСС), она поступит на вооружение до конца года. Теперь мы в космической лиге", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.