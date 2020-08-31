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Раскрыто происхождение воды на Земле 

Lenta.ru и ещё 1 55 минут назад
Раскрыто происхождение воды на Земле
Фото: Lenta.ru
Огромные запасы воды на Земле появились из космоса. Об этом говорится в исследовании группы палеонтологов, опубликованном в научном журнале Science.
Специалисты сравнили изотопный состав Земли с составом так называемых энстатитовых хондритов — небесных тел, сформировавшихся в «сухой» внутренней части Солнечной системы. При ударе астероидов и комет о Землю на планету попадали молекулы водорода и органика. При этом ранее считалось, что энстатитовые хондриты не могли передавать молекулы воды, так как их поверхность высушивалась ультрафиолетовым излучением.
Ранние предположения ученых были опровергнуты после того, как специалисты сравнили изотопный состав небесных тел, участвовавших в бомбардировке Земли на раннем этапе ее развития, и земной коры. Сходство взятых образцов позволило достоверно утверждать о том, что водород мог попасть на нашу планет из космоса. Согласно раскрытым экспертами выводам, астероиды и кометы могли доставить на Землю в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты.
Палеонтологи пришли к выводу что на начальном этапе развития Земли на ней не было большого количества воды. Это связано с тем, что молекулы водорода либо высушивало ультрафиолетовое излучение, либо их уносило в открытый космос.
Весной ученые Университета Аризоны заявили, что огромные резервуары воды на Марсе появились в результате падения небесных тел. Специалисты предположили, что на планете находились два крупных резервуара воды с разным химическим составом. Жидкость могла попасть на Марс в результате метеоритной бомбардировки.
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