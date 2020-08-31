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SpaceX запустила ракету со спутником с мыса Канаверал 

Мир24 и ещё 8 21 минуту назад
Компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты со спутником для нужд Аргентины с мыса Канаверал (штат Флорида), сообщает ТАСС.
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту Земли спутник SAOCOM 1B, предназначенный для получения изображений в радиолокационном диапазоне частот. Такие изображения помогают преодолеть последствия стихийных бедствий и делать пробы почвы для сельскохозяйственных нужд.
Уникальность пуска заключается в том, что спутник будет выведен на полярную орбиту планеты. Орбита спутника в этом случае будет перпендикулярна экватору. Подобные пуски не проводились с восточного побережья США многие десятилетия.
Ранее стало известно, что NASA рассматривает возможность съемок кинофильма в космосе.
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Наука и техника , Видео , SpaceX , NASA , ИТАР-ТАСС , Аргентина
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