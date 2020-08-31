SpaceX запустила ракету со спутником с мыса Канаверал 

Компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты со спутником для нужд Аргентины с мыса Канаверал (штат Флорида), сообщает ТАСС.

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту Земли спутник SAOCOM 1B, предназначенный для получения изображений в радиолокационном диапазоне частот. Такие изображения помогают преодолеть последствия стихийных бедствий и делать пробы почвы для сельскохозяйственных нужд.

Уникальность пуска заключается в том, что спутник будет выведен на полярную орбиту планеты. Орбита спутника в этом случае будет перпендикулярна экватору. Подобные пуски не проводились с восточного побережья США многие десятилетия.