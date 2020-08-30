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Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября 

ТК «Звезда» и ещё 2 11 минут назад
Астероид размером с многоэтажный дом приблизится к Земле
Фото: pixabay
Астероид имеет размеры от 22 до 50 метров, скорость полета составляет 8,16 километров в секунду.
Рядом с Землей 1 сентября на расстоянии в три раза меньше, чем до Луны, пройдет потенциально опасный астероид 2011 ES4. Об этом сообщили в NASA.
Астероид имеет размеры от 22 до 50 метров. Ученые предполагают, что самое минимальное расстояние к Земле, на котором пройдет астероид, — 120 тысяч километров. Для сравнения: Луна находится по отношению к нашей планете на расстоянии 384,4 тысячи километров.
Сближение состоится в 19.12 по московскому времени. По информации агентства, скорость полета астероида составляет 8,16 километров в секунду.
Уникальность данного астероида в том, что он имеет маленькую дугу наблюдения. Ученые не видели 2011 ES4 с момента его открытия, марта 2011 года.
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Наука и техника , Катастрофы
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