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Предсказана смерть Huawei на рынке смартфонов 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Предсказана смерть Huawei на рынке смартфонов
Фото: Leon Neal / Getty Images
Корпорация Huawei может уйти с рынка смартфонов. Об этом сообщает китайское издание ITHome со ссылкой на авторитетного аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).
Ко опубликовал отчет, в котором проанализировал последствия американских санкций для Huawei, в частности, мобильного подразделения корпорации. На основе оценки цепочки поставок и прочих факторов специалист вывел оптимистичный и пессимистичный прогнозы развития Huawei. В лучшем случае доля китайского производителя на рынке смартфонов сократится и освободившееся место займут компании-конкуренты — Apple, Oppo, Vivo и Xiaomi.
Согласно пессимистичному прогнозу, Huawei вообще покинет рынок смартфонов. Ко фактически предсказывает смерть корпорации в этом сегменте. Эксперт полагает, что независимо от того, сможет ли компания получить доступ к новым комплектующим после 15 сентября или нет, конкурентоспособность производителя и его доля снизятся.
Также специалист считает, что в 2021 году Huawei столкнется с кризисом на производстве. Это связано с тем, что Китай предъявляет высокие требования качества к комплектующим — процессорам, камерам, накопителям и 5G-модулям. По мнению Мин-Чи Ко, конкуренты Huawei не настолько требовательны к своим поставщикам.
В конце августа администрация президента США Дональда Трампа объявила об ужесточении санкций против Huawei. В санкционный список были добавлены еще 38 филиалов корпорации по всему миру, их общее число достигло 152 единиц. Ранее представители Huawei заявили, что у компании закончились процессоры для производства смартфонов. Также с 15 сентября поставщик чипов TSMC прекратит принимать заказы от Huawei.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Дональд Трамп , Apple , Администрация США
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