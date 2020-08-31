Предсказана смерть Huawei на рынке смартфонов 

Корпорация Huawei может уйти с рынка смартфонов. Об этом сообщает китайское издание ITHome со ссылкой на авторитетного аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

Ко опубликовал отчет, в котором проанализировал последствия американских санкций для Huawei, в частности, мобильного подразделения корпорации. На основе оценки цепочки поставок и прочих факторов специалист вывел оптимистичный и пессимистичный прогнозы развития Huawei. В лучшем случае доля китайского производителя на рынке смартфонов сократится и освободившееся место займут компании-конкуренты — Apple , Oppo, Vivo и Xiaomi.

Согласно пессимистичному прогнозу, Huawei вообще покинет рынок смартфонов. Ко фактически предсказывает смерть корпорации в этом сегменте. Эксперт полагает, что независимо от того, сможет ли компания получить доступ к новым комплектующим после 15 сентября или нет, конкурентоспособность производителя и его доля снизятся.

Также специалист считает, что в 2021 году Huawei столкнется с кризисом на производстве. Это связано с тем, что Китай предъявляет высокие требования качества к комплектующим — процессорам, камерам, накопителям и 5G-модулям. По мнению Мин-Чи Ко, конкуренты Huawei не настолько требовательны к своим поставщикам.