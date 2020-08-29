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Создан антимикробный материал на основе паутины 

Популярная механика 2 часа назад
Создан антимикробный материал на основе паутины
Фото: Gregor Lang
Немецкие ученые видят для своей разработки большие перспективы как в медицине, так и в повседневной жизни.
Поверхности предметов, в том числе и используемых в медицинских целях, часто являются источником инфекций. Патогенные микроорганизмы постепенно создают на них тончайшую биопленку, часто устойчивую к антибиотикам и противомикробным препаратам, удалить которую сложно даже с чистящими средствами.
Однако исследователям из университета Байройта, похоже, удалось решить эту проблему. С помощью протеинов, полученных из паутины они создали наноматериал, который не позволяет задержаться на себе никаким болезнетворным микроорганизмам, в том числе и золотистому стафилококку. Теперь, по словам ученых, потенциально патогенные биопленки на поверхности инструментов, спортивных снарядов, контактных линз, протезов и прочих предметов, по всей видимости, останутся в прошлом.
При этом, как утверждают разработчики, материал обладает и еще одним полезным свойством — он поддерживает размножение человеческих клеток. Если им, например, покрыть перевязочные материалы для ран или импланты, то они будут производить не только антибактериальное, но одновременно и регенерирующее действие, ускоряя восстановление поврежденных тканей организма.
Антимикробные свойства своего материала ученые уже успешно протестировали на двух его производных формах — пленках и покрытии. «В результате наших изысканий, мы получили выводы, которые могут использованы для дальнейших исследований, — говорит доктор Тобиас Шайбель, завкафедрой биоматериалов в Университете Байройта. — Противомикробные свойства разработанного нами материала основаны не на токсическом, то есть не на убивающем клетки действии. Основным фактором являются, скорее, наноструктуры, которые делают поверхность паутины устойчивой к микроорганизмам. Патогены просто не могут удержаться на этой поверхности».
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Наука и техника , Наука
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