Названы плюсы вживления чипов в мозг

Созданный компанией Илона Маска чип для лечения неврологических заболеваний обязательно испытают на людях, что позволит современной медицине приблизиться к решению ряда сложнейших зада, заявил врач Центра неврологии доктора Шахновича Пётр Труханов.

По его словам, это новая технология, а все существующие сейчас современные разработки испытывались и не всегда удачно.

Эта разработка позитивна, она несёт в себе много значимого. Это и возможность считывать происходящее в пределах мозга, это даст понимание и возможность лечить многие болезни, — считает он.

При этом Труханов отметил, что массовом применении этих чипов могут возникнуть осложнения, однако в плане лечебных возможностей они вероятнее всего будут использоваться. Врач подчеркнул, что в этом нет ничего плохого, как и во всё технологическом прогрессе.

Люди склонны паниковать, однако учёные несут прогресс обществу. Истерию развить у большого количества людей очень просто, — подчеркнул он в комментарии для телеканала «Звезда».

Как писал NEWS.ru, ранее Илон Маск назвал сумму, в которую обойдётся чипирование людей. Процедура будет стоить несколько тысяч долларов, систему для чипирования сделают автоматизированной.

На презентации, устроенной компанией Neuralink, одним из основателей которой является Маск, показали свинью, из мозга которой чип извлекли без вреда для животного. Другой свинье исследователи вживили сразу два чипа. Это покажет возможность параллельной работы нескольких устройств. Предприниматель отметил, что чипы компании дают возможность следить за активностью осязательных центров мозга по беспроводному каналу связи. В будущем такая технология может помочь людям, которые страдают от нарушений работы головного или спинного мозга, подчеркнул предприниматель.