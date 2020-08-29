Илон Маск чипировал свинью

Илон Маск провел презентацию Neuralink, в рамках которой продемонстрировал всему миру свинью с электронным чипом, вживленным напрямую в мозг. Миллиардер называет имплант «фитнес-браслетом в черепе» и утверждает, что с его помощью можно не только отслеживать сигналы мозга в реальном времени, но и успешно лечить ряд неврологических заболеваний. По словам Маска, в скором времени в тестировании Neuralink будет участвовать не только животные, но и люди.

Илон Маск провел презентацию своего проекта Neuralink — его суть заключается в том, чтобы связать человеческий мозг с компьютером посредством чипов, имплантированных в череп, сообщает Mashable.

Диаметр чипа, похожего на крупную монету, составляет 23 мм, толщина — 8 мм.

Маск называет имплант «фитнес-трекером в черепе с тоненькими проводками».

Эти провода длиной 43 мм в десять раз тоньше человеческого волоса. Сообщается, что их протяженность может быть увеличена, чтобы достичь отдаленных отделов мозга. Заряжается чип с помощью беспроводного зарядного устройства.

Илон Маск заявил, что установка такого чипа человеку займет меньше часа — ею будет заниматься специальный робот, который находится в разработке. Имплант будет абсолютно незаметен на голове, от его внедрения останется лишь небольшой шрам.

«У меня сейчас мог бы быть установлен чип Neuralink, а вы бы даже не знали. Может быть, я уже чипирован», — пошутил Маск во время презентации.

С помощью имплантов Маск намерен решить проблемы с рядом неврологических недугов, от которых в той или иной степени страдает большая часть населения планеты. Среди них — потеря памяти, слуха и зрения, паралич, депрессия, бессонница, сильные боли, припадки, тревожность, зависимость, инсульты и повреждения мозга.

«Все это можно вылечить с помощью чипа Neuralink», — заявляет Илон Маск.

Возможности импланта миллиардер продемонстрировал на свинье по кличке Гертруда, которой был вживлен чип. Когда Гертруда чихала или ела, компьютер фиксировал сильные мозговые сигналы, которые транслировались на экран. Маск отметил, что провода, с помощью которых чип соединяется с мозгом, обладают высокой гибкостью, поэтому если свинья вдруг столкнется с другой свиньей, эта встряска никак не отразится на работе устройства.

Также миллиардер показал другую свинью, которой сначала вставили чип, а потом удалили. Маск подчеркнул, что имплант можно убрать в любой момент без вреда для здоровья.

В ближайшее время чипы Neuralink будут тестировать при участии людей, обещает Маск. Работа по получению необходимых разрешений уже ведется.

В мае текущего года в подкасте Джо Рогана Маск выразил уверенность в том, что чипы Neuralink помогут не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и «сохранить и усилить» функции мозга у здоровых людей.

«Нам предстоит еще много работы. Когда я говорю, что у нас, вероятно, есть шанс имплантировать чип в человека в течение года, это именно то, что я имею в виду — я думаю, у нас есть шанс помочь людям, сделав их здоровыми и восстановив некоторые функции, которые они потеряли», — пояснил Маск. ​​​​​​​

Кроме того, отвечая на вопрос известного ученого Остина Говарда в своем Twitter-аккаунте, миллиардер подтвердил, что чип в мозге позволит в том числе «слушать музыку напрямую», минуя уши. Также имплант поможет контролировать уровень гормонов и использовать их во благо организма.