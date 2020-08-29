В Перу обнаружили гигантское окаменелое дерево

Геологическая экспедиция в Перу нашла гигантское окаменелое дерево возрастом около 10 млн лет.

Обычно учёные встречают небольшие фрагменты окаменелостей, однако в этот раз они обнаружили полноценный окаменевший ствол дерева с корневой системой. Окаменелость была погребена под вулканической породой, вероятно, это и поспособствовало её сохранности.

Дерево находилось на высокогорном безжизненном плато Альтиплано. В высоту это дерево достигало трёх десятков метров.

Во время экспедиции учёные также собрали сотни образцов окаменелой древесины, листьев и пыльцы. Изучив эти образцы и структуру окаменелого дерева, они пришли к выводу, что вся эта флора жила в гораздо более влажной среде, чем предсказывают климатические модели той эпохи. Аналогов такого климата сейчас на Земле просто не существует, утверждают они.

Эта находка стала ещё одним доказательством, что в те далёкие времена на этой территории Перу были тропические леса. Кроме того, учёные установили, что 10 млн лет назад, в миоценовую эпоху, плато располагалось на высоте 2000 метров над уровнем моря. Сегодня этот показатель достигает четырёх километров. Такие серьёзные изменения климатических условий и высоты свидетельствуют, что в данном регионе тектонические процессы происходили чрезвычайно быстрыми темпами, пишет Science Advances.

Ранее NEWS.ru сообщал, что палеонтологи нашли останки одного из древнейших лесов на планете. Массив располагался на севере США на хребте Катскилл в штате Нью-Йорк. Находки датируются концом девонского периода (386 млн лет назад). Корни древних растений были замечены среди окаменелостей. По словам учёных, лес в основном состоял из археоптерисов, родственников современных голосеменных, папоротниковидных Eospermatopteris и ещё одного вида растений, которое отнесли к плауновым. Именно такие древние деревья были прародителями знакомых нам лесных массивов. Они обладали листьями, которые были похожи на привычные людям, а также длинной корневой системой.