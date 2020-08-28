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Популярный iPhone рекордно подешевел 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Популярный iPhone рекордно подешевел
Фото: Tony Avelar / AP
Цена актуального iPhone 11 упала до психологической отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на собственный каталог смартфонов.
Журналисты заметили, что базовая версия выпущенного в 2019 году аппарата стала доступна для покупки дешевле 50 тысяч рублей. На старте продаж iPhone 11 был оценен в 60 тысяч рублей. В сообщении говорится, что из-за рекордного удешевления популярный флагман Apple стал ближе к званию бюджетника.
Смартфон имеет 6,1-дюймовый IPS-экран, чип A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, камеру с двумя объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. От более дорогих Pro-версий аппарат отличается лишь наличием IPS-экрана и отсутствием телеобъектива.
Ранее специалисты агентства Counterpoint назвали iPhone 11 самым популярным смартфоном в мире. По подсчетам экспертов, младший флагман Apple лидировал на рынках пяти стран — США, Китая, Великобритании, Германии и Японии. В частности, доля iPhone 11 на американском рынке новых смартфонов составила 16 процентов.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple
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