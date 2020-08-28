Российские ученые захотели больше денег на исследования 

«Появилась информация, что Минфин предлагает провести 10-процентное сокращение расходов бюджета по многим статьям. Профсоюз работников РАН считает, что основные цели и целевые показатели нацпроекта "Наука" необходимо сохранить, при этом увеличив бюджетное финансирование фундаментальных исследований до 0,3 процента ВВП в соответствии с рекомендациями общего собрания РАН», — заявили в организации.