На МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж 

Первый в истории Международной космической станции (МКС) экипаж, который состоит только из российских космонавтов, может полететь на корабле «Союз МС-18» весной 2021 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

— В экипаж «Союза МС-18» предлагается включить трех российских космонавтов: Андрея Борисенко, Олега Новицкого и Петра Дуброва, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что необходимость отправки полностью российского экипажа связана с ожидающимся в апреле 2020 года прилетом на МКС нового российского модуля «Наука». Это потребует выполнения большого объема работ, в том числе выходов в открытый космос для ввода его в эксплуатацию.

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что состав экипажа пока не утвержден.

Ранее из материалов НАСА стало известно, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 10 апреля 2021 года.