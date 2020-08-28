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На МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж 

Вечерняя Москва и ещё 2 24 минуты назад
Первый в истории Международной космической станции (МКС) экипаж, который состоит только из российских космонавтов, может полететь на корабле «Союз МС-18» весной 2021 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

— В экипаж «Союза МС-18» предлагается включить трех российских космонавтов: Андрея Борисенко, Олега Новицкого и Петра Дуброва, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что необходимость отправки полностью российского экипажа связана с ожидающимся в апреле 2020 года прилетом на МКС нового российского модуля «Наука». Это потребует выполнения большого объема работ, в том числе выходов в открытый космос для ввода его в эксплуатацию.
Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил, что состав экипажа пока не утвержден.
Ранее из материалов НАСА стало известно, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 10 апреля 2021 года.
Предыдущий полностью российский экипаж с Сергеем Залетиным и Александром Калери отправился на корабле «Союз ТМ-30» на орбитальную станцию «Мир» в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов пока не летали.
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Комментарии 3
Наука и техника , Видео , Олег Новицкий , Андрей Борисенко , Александр Калери , Роскосмос , NASA
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