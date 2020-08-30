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Лекарство для кошек оказалось эффективным в борьбе с COVID-19 

Мир24 и ещё 1 1 минуту назад
Лекарством для кошек будут лечить людей от COVID-19
Фото: «Мир 24» / Татьяна Константинова
Исследователи из Университета Альберты в Канаде считают, что препарат, используемый при лечении кошачьего инфекционного перитонита, способен подавлять вирус, вызывающий COVID-19.
Инфекционный перитонит у кошек вызывается кишечным коронавирусом (FCoV), а препараты GC376 и GC373 способны блокировать фермент, вырабатываемый кишечным коронавирусом кошек и предотвращать его размножение. Кошачий кишечный коронавирус (FCoV) имеет черты, схожие с SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19. Поэтому предварительные итоги исследования, опубликованные в журнале Nature, говорят об эффективности препаратов для кошей в борьбе с человеческим вирусом.

«Основная протеаза (фермент, химвещество, которое естественным образом вырабатывается организмом и расщепляет белки — прим.ред.) в кошачьей форме коронавируса и вирус, связанный с кошачьим инфекционным перитонитом, очень гомологичны (имеют одинаковое происхождение — прим. ред.) по сравнению с протеазой SARS-CoV2, связанной с COVID-19», — говорится в релизе Джоан Лемье, профессора кафедры биохимии Университета Альберты.

Лемье добавил, что препараты без побочных эффектов успешно вылечили 19 кошек из 20. GC373 и GC376 являются мощными ингибиторами репликации SARS-CoV-2 в клеточной культуре. Они являются сильными кандидатами на роль лекарства при коронавирусных инфекциях человека, так как уже показали высокую эффективность лечения животных.
Лемье сказал, что результаты их исследований закладывают основу для испытаний на людях. Ученые уже получили грант для начала испытаний в Канаде, также клинические испытания проходят в Соединенных Штатах.
Ранее в Россельхознадзоре рассказали о вакцине от COVID-19 для животных. Ведомство разрабатывает лекарство для защиты домашних животных. Первые тест-образцы могут появиться осенью.
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Наука и техника , Россельхознадзор , Канада
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