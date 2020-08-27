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Ученые сообщили о новых угрозах для озонового слоя Земли 

Слово и Дело 1 час назад
Ученые сообщили о новых угрозах для озонового слоя Земли
Фото: РИА Новости
Монреальский протокол, направленный на защиту озонового слоя, был принят еще в 1989 году. Если защитная оболочка пострадает, то угрозе будут подвержены все живые организмы на Земле.
Вещества, обнаруженные британскими и американскими учеными, не были учтены в документе. За последние 30 лет специалистам удалось найти новые источники гидрофторуглеродов и хлорфторуглеродов.
Сейчас научное сообщество должно прибегнуть к решению этой глобальной проблемы. Также причиной разрушения озонового слоя является неправильная утилизация холодильников и другой техники, передает портал LIVE24.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Экология
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