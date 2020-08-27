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Новое исследование описало предполагаемый конец Вселенной 

Naukatv.ru 1 час назад
Описан предполагаемый конец Вселенной
Фото: Naukatv.ru
Новое исследование описывает, как черные карлики могут высвободить последние частицы света во Вселенной, взорвавшись как сверхновые.
Время жизни звезд определяется их массой. Звёзды в 10 и больше раз тяжелее Солнца взрываются как сверхновые и затем могут стать черными дырами. Более мелкие звёзды, которые не синтезируют в своём ядре тяжёлые элементы, заканчивают жизнь в виде небольших плотных объектов, известных как белые карлики. Те, в свою очередь, за триллионы лет тускнеют и превращаются в замороженные, темные объекты — черные карлики.
Черные карлики могут взорваться как сверхновые, утверждает исследование. Это происходит при так называемом пикноядерном синтезе, когда квантовое туннелирование позволяет атомным ядрам приблизиться друг к другу больше, чем обычно. Таким образом, элементы белого карлика очень медленно превращаются в железо. «Эти реакции занимают безумно много времени, — сказал автор исследования Мэтт Каплан, физик-теоретик из Университета штата Иллинойс. — Вы можете ждать миллион лет и не увидеть ни одной реакции синтеза в черном карлике».
Чтобы преобразовать черный карлик в железо с помощью пикноядерного синтеза, потребуются 10 в степени 1100 и 10 в степени 32000 лет. «Эти временные масштабы огромны, — сказал Фред Адамс, астрофизик из Мичиганского университета, который не принимал участия в исследовании. — Мы ожидаем, что самые большие из возможных черных дыр исчезнут в масштабе от 10 до 100 лет, то есть практически мгновенно по сравнению с временами, обсуждаемыми в статье».
Когда черный карлик станет в основном железным, его раздавит собственная масса. Этот коллапс вызовет огромный взрыв, который выбросит в космос внешние слои черного карлика. Сверхновые черные карлики, однако, могут возникать только у черных карликов с массой от 1,16 до 1,35 масс Солнца. Эти черные карликовые звезды, в свою очередь, получаются из звезд, масса которых в 6-10 раз превышает массу Солнца. « [Это] не совсем редкая популяция, но и не самая распространенная», — сказал Каплан. Фактически, эти звезды составляют сегодня около 1 процента всех звезд, и Каплан оценивает, что до конца Вселенной появится около миллиарда триллионов (10 ^ 21) сверхновых черных карликов.
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Наука и техника , Наука
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