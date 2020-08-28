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Михельсон рассказал о «запасе прочности» антарктической станции «Восток» 

РИА Новости и ещё 3 28 минут назад
Системы жизнеобеспечения новой российской арктической станции "Восток" построены с 6-8-кратным запасом прочности, сообщил журналистам участник проектирования станции, инвестор разработки модуля станции, глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон на презентации станции.
Станция "Восток", которая была собрана и представлена в Гатчине, будет разобрана и 1 октября начнется ее транспортировка к месту базирования. Станция должна заменить предыдущий антарктический комплекс, созданный более 30 лет назад.

"Я лично посетил тот антарктический комплекс. Жить, работать, проводить важные научные исследования сейчас там очень сложно, почти невозможно. Новая станция "Восток" — уникальна. В первую очередь тем, что расход на кубатуру помещений на человека там минимальный. Я сам принимал участие в разработке технического задания для новой станции: просил трех-четырехкратный резерв по энергоснабжению. В итоге достигли шести— и восьмикратного резерва, чтобы была полная гарантия, что люди смогут находиться здесь десять месяцев в году без всякого сообщения, и эта станция их полностью обеспечит, " — сказал Михельсон.

Главного инженер компании "Запсибгазпром" и руководитель проекта строительства станции Константин Кондратьев уточнил, что основу энергоснабжения станции составляют четыре дизельгенератора, совокупная мощность которых в шесть раз превосходит необходимую. По словам Кондратьева, такой запас мощности позволяет подключить генераторы в случае необходимости и быть абсолютно уверенными в системе.
Также станция имеет замкнутую систему водоотведения. Питьевая вода добывается из снега и льда. Она подвергается анализу и очистке, а потом может быть использована. После использования так называемая "черная вода" проходит около девяти степеней очистки до "серой воды", которая уже используется для технических нужд.
Журналистам также продемонстрировали модули станции, в которых есть медицинский отсек, операционная, помещения лабораторий, жилые комнаты и комнаты отдыха. На станции с комфортом может разместиться 35 человек. Станция оборудована высокими металлическими "ногами", которые позволят ей не быть занесенной снегом. Уникальна система домкратов, встроенных в "ноги": она обеспечит возможность регулировки устойчивости станции в условиях снежного покрова.
По словам главы Росгидромета Игоря Шумакова, еще четыре антарктические станции будут также обновлены в соответствии с принятой госпрограммой развития арктических и антарктических территорий. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уточнил, что старый комплекс "Восток" не будет вывозится из Антарктиды, а будет продолжать использоваться для хозяйственных нужд.
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Кобылкин , Леонид Михельсон , Новатэк , Минприроды , Гатчина
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