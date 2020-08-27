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Найдены новые препараты против коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Найдены новые препараты против коронавируса
Фото: РИА Новости
Препараты, разработанные для борьбы с атипичной пневмонией, могут помочь в борьбе против COVID-19. К такому выводу пришли ученые Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл в Австралии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The EMBO Journal.
Специалисты нашли новые лекарственные соединения, которые могут блокировать ключевой фермент SARS-CoV-2 — деубиквитиназу PLpro. Это соединение содержится во всех коронавирусах и необходимо для заражения клеток и размножения патогена внутри них. Оно также отключает защиту, направленную против вируса. Эффективность препаратов против COVID-19, изначально нацеленные на атипичную пневмонию, была подтверждена в лабораторных исследованиях.
Ученые, используя синхротрон ANSTO, выяснили, как PLpro у SARS-CoV-2 взаимодействует с человеческими белками, выявив потенциальные мишени для уже имеющихся препаратов. После этого они провели скрининг лекарственных соединений, способных заблокировать это взаимодействие.
Лекарства, которые способны инактивировать PLpro, полезны не только против COVID-19, но также могут работать при других коронавирусных инфекциях по мере их появления в будущем.
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Наука и техника , Австралия
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