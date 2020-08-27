20 лет подряд: в РФ создали мощную атомную батарейку

Российские ученые разработали компактную атомную батарейку. Источник питания может работать в течение 20 лет при экстремальных температурах и в труднодоступных местах: в космосе, под водой, в высокогорных районах. Устройство уже признано зарубежными экспертами.

Cision PR Newswire (США) . Благодаря оригинальной 3D-структуре бета-вольтаического элемента ее размеры уменьшились втрое, удельная мощность увеличилась в 10 раз, а себестоимость — снизилась на 50 процентов. Результаты были опубликованы в международном научном журнале Applied Radiation and Isotopes. Ученые из НИТУ «МИСиС» представили инновационный автономный источник питания — компактную атомную батарейку, которая может работать до 20 лет, сообщает. Благодаря оригинальной 3D-структуре бета-вольтаического элемента ее размеры уменьшились втрое, удельная мощность увеличилась в 10 раз, а себестоимость — снизилась на 50 процентов. Результаты были опубликованы в международном научном журнале Applied Radiation and Isotopes.

В конструкции устройства используется оригинальная, запатентованная микроканальная 3D-структура никелевого бета-вольтаического элемента. Ее особенность в том, что радиоактивный элемент наносится с двух сторон так называемого планарного p-n перехода, что позволяет упростить технологию изготовления элемента, а также контролировать обратный ток, который «крадет» мощность батареи. Особая микроканальная структура обеспечивает увеличение эффективной площади преобразования бета-излучения в 14 раз, что в результате дает общее увеличение тока.

При этом разработка позволит на порядок увеличить удельную мощность, за счет чего в три раза снизятся массогабаритные показатели элементов питания батарей на их основе с сохранением требуемого уровня выходной мощности. Аккумулятор может использоваться в нескольких функциональных режимах: в качестве аварийного источника питания и датчика температуры в устройствах, используемых при экстремальных температурах и в труднодоступных (или полностью недоступных) местах: в космосе, под водой, в высокогорных районах.

В настоящий момент разработчики завершают процедуру международного патентования изобретения, а само устройство уже признано зарубежными экспертами.