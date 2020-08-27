В России могут ограничить скорость мессенджеров

"Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории РФ, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения. Они должны назначить официального представителя в России. В случае, если делать не будут, то регулятор должен ограничить скорость сервиса или платформы", — говорится в тексте выступления Мизулиной для круглого стола "Западные техногиганты как угроза суверенитету государства", который имеется в распоряжении РИА Новости.