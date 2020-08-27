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ОП предлагает ограничить скорость для интернет-платформ, которые не регистрируются в России 

Прайм 27 минут назад
В России могут ограничить скорость мессенджеров
Фото: РИА Новости
В Общественной палате РФ предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не будут регистрироваться в РФ и платить здесь налоги, соответствующая идея прописана в тексте к выступлению директора Лиги безопасного интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Екатерины Мизулиной.

"Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории РФ, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения. Они должны назначить официального представителя в России. В случае, если делать не будут, то регулятор должен ограничить скорость сервиса или платформы", — говорится в тексте выступления Мизулиной для круглого стола "Западные техногиганты как угроза суверенитету государства", который имеется в распоряжении РИА Новости.

Мизулина также предлагает ввести дополнительные обязанности для соцсетей по выявлению деструктивного контента. Они, по мнению общественницы, сами должны его мониторить и блокировать, а также реагировать на жалобы пользователей.

"Соцсети должны открыть всему миру свои стандарты модерации и показать на примерах, как и почему они блокируют ту или иную информацию. Безусловно, обезличенно. Мы должны требовать от компаний четко указывать, что они не разрешают на своих платформах, и приводить примеры того, как это применяется на практике", — отмечается в тексте к выступлению Мизулиной.

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Наука и техника , Общественная палата России , РИА Новости
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