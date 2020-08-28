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Ученые заявили, что скорость таяния Арктики была недооценена 

Газета.Ru и ещё 3 50 минут назад
Международная группа ученых выяснила, что арктические льды тают быстрее, чем предполагалось ранее, сообщает Science Daily.
В ходе исследования специалистам удалось установить, что температура в этой зоне росла в среднем на 1 градус каждое десятилетие в течение 40 лет.

Кроме того, согласно их данным, в Баренцевом море и вблизи архипелага Шпицберген температура увеличивалась еще быстрее — на 1,5 градуса каждое десятилетие.

Ранее ученые полагали, что температура в Арктике будет увеличиваться постепенно.
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Наука и техника , Видео
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