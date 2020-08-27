В России создан детектор коронавируса в воздухе

России появился прибор, способный выявлять вирусы в воздухе, сообщает РИА "Новости".

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Медико-биологический прибор получил название "Детектор-БИО". С его помощью можно определить не только наличие вирусов, но и бактерий и токсинов.

На автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут.

По словам Новикова, государственные испытания устройство уже прошло, однако сертификацию оно еще не получило.

"Детектор-БИО" разработали для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.