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Mozilla готовит новый мобильный браузер для Android 

Игромания.ру 1 час назад
Mozilla готовит новый мобильный браузер для Android
Фото: Mozilla
Завтра, 27 августа, Mozilla выпустит новый мобильный браузер под названием Firefox Daylight. Он заменит текущую версию автоматически и принесёт ряд нововведений. Пока что это актуально только для платформы Android
Сообщается, что новинка будет запускаться примерно на 10% быстрее, чем нынешняя версия. Также повысится отзывчивость при прокрутке страниц. Из других особенностей отметим улучшение систему блокировки рекламы, отслеживания активности и так далее.
Также браузер, наконец, будет поддерживать расширения. Обещан список рекомендуемых плагинов, который позволит настраивать приложение, улучшать работу и упрощать повседневные операции.
Кроме того, появится функция группировки наборов вкладок в группу. Таким образом, в мобильном браузере появится то, что давно уже есть в настольной версии. Это позволит, как ожидается, улучшить ситуацию с аудиторией пользователей, которая неуклонно сокращается. Из-за этого у Mozilla всё больше проблем.
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