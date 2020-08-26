Раскрыта тайна человеческого мозга

Специалисты воспользовались методом двухфотонной микроскопии, имитируя синаптический контакт между двумя нейронами. Синаптический контакт образован дендритными шипиками — выростами на поверхности дендритов, то есть ветвящихся отростков нервных клеток. Шипики получают входные данные от других нейронов, при этом сигналы бывают различной силы. Если конкретный сигнал постоянен, то срабатывает механизм, позволяющий нейрону усилить этот сигнал, а остальные подавить — это явление и называется синаптической пластичностью.

Оказалось, что в зависимости от количества входных сигналов (синапсов) и их близости друг к другу информация будет учитываться и храниться по-разному. Если клетка получает несколько сигналов, проходящих через конкретный участок дендрита, то эта информация будет считаться важной, и клетка будет наращивать шипики в этом месте, чтобы увеличить объем входных данных.