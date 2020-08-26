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В средствах от насекомых нашли «убийцу» коронавируса 

Rambler News Service и ещё 4 23 минуты назад
Найден «убийца» коронавируса
Фото: depositphotos.com
Вещество цитриодиол, которое входит в состав средств защиты от насекомых, способно убивать штамм коронавируса нового типа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование ученых из лаборатории оборонной науки и технологий при Минобороны Великобритании.
Еще в апреле британские военные получили репеллент с цитриодиолом, который считался полезным в защите от коронавируса. На тот момент компонент уже был известен тем, что уничтожал другие виды коронавирусов.
Впоследствии ученые провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли вещество обладает такими свойствами. В вооруженных силах репеллент использовали несмотря на отсутствие научных работ, поскольку он не оказывал негативного воздействия на организм.
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Согласно предварительным результатам, цитриодиол эффективен в борьбе с вирусом, однако применение только репеллента недостаточно. Средство необходимо использовать как дополнительный слой защиты наряду с масками, мытьем рук и другими мерами.
Цитриодиол — натуральный репеллент, который производят из масла листьев и веток эвкалипта цитриодорского дерева. Вещество содержится в средстве от насекомых Mosi Guard и других марок.
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Наука и техника , Министерство обороны , Sky News , Великобритания
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