Найден «убийца» коронавируса

Великобритании. Вещество цитриодиол, которое входит в состав средств защиты от насекомых, способно убивать штамм коронавируса нового типа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование ученых из лаборатории оборонной науки и технологий при Минобороны

Еще в апреле британские военные получили репеллент с цитриодиолом, который считался полезным в защите от коронавируса. На тот момент компонент уже был известен тем, что уничтожал другие виды коронавирусов.

Впоследствии ученые провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли вещество обладает такими свойствами. В вооруженных силах репеллент использовали несмотря на отсутствие научных работ, поскольку он не оказывал негативного воздействия на организм.

Согласно предварительным результатам, цитриодиол эффективен в борьбе с вирусом, однако применение только репеллента недостаточно. Средство необходимо использовать как дополнительный слой защиты наряду с масками, мытьем рук и другими мерами.

Цитриодиол — натуральный репеллент, который производят из масла листьев и веток эвкалипта цитриодорского дерева. Вещество содержится в средстве от насекомых Mosi Guard и других марок.